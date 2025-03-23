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14:08, 23 марта 2025Бывший СССР

Молдавии предрекли коллапс из-за спада экономики

Политолог Ионицэ: Молдавию после экономической рецессии может ждать коллапс
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Молдавию после рецессии из-за спада во всех сферах экономики может ждать коллапс, если власти не предпримут срочные меры. Об этом заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ, его цитирует РИА Новости.

«Официальные данные подтверждают начало рецессии, с двумя подряд кварталами сокращения валового внутреннего продукта (ВВП). Рецессия — это лишь вершина айсберга. Настоящий вопрос: готовы ли мы избежать коллапса или довольствуемся тем, что будем наблюдать за медленным падением экономики?» — сказал он.

Специалист назвал причиной кризиса в экономике системный крах основных экономических секторов. Спад в сельском хозяйстве, например, затрудняет доходы фермеров и экономическую стабильность сельских регионов, а кризис в производственном секторе приводит к снижению уровня занятости.

Перечисленные факторы, как отметил он, ставят под вопрос экономическое будущее Молдавии и создает условия для «идеального шторма». Без глубоких реформ и конкретных шагов государство может оказаться в стагнации и упадке, уверен Ионицэ.

В феврале стало известно, что Евросоюз (ЕС) выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи. Всего ЕС выделит около 1,8 миллиарда евро в несколько этапов. Часть суммы молдавские власти также направят на поддержку реформ.

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