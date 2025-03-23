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10:37, 23 марта 2025Бывший СССР

На Украине атаковали «очень крутых военных»

Подпольщик Лебедев сообщил об атаке на иностранных военных в Вышгороде
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Киевской области, предположительно, нанесен удар по месту дислокации иностранных военных. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных», — сообщил Лебедев.

Представитель подполья добавил, что к месту атаки были стянуты импортные машины скорой помощи, укомплектованные «очень серьезной аппаратурой». По его словам, обслуживают эти экипажи иностранные врачи.

Тем временем пророссийское одесское подполье из движения Stop Grave пригрозило военным одной из европейских стран. Представители движения пообещали выявлять места дислокации французских солдат в случае их отправки в черноморский город.

Вот это да!
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