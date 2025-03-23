Подпольщик Лебедев сообщил об атаке на тренировочный городок ВСУ в Десне

В поселке Десна Черниговской области была совершена атака на тренировочную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Десна — удивлен, наконец через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место — Городок», — сказал подпольщик.

Он добавил, что на территории базы расположены казармы, поля с мишенями, большой автодром и боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, а также внушительных размеров склады с боекомплектом. «В наше время в том числе обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы — иностранцы», — заявил Лебедев.

Ранее он же рассказал, что в Киевской области был нанесен удар по месту дислокации иностранных военных. По его словам, к месту атаки были стянуты импортные машины скорой помощи, укомплектованные «очень серьезной аппаратурой».