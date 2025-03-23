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10:11, 23 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

Журналист Боуз высмеял появление принца Уильяма у границы с РФ на танке
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял появление наследного принца Великобритании Уильяма у российской границы на танке.

«Русские объявили о немедленном отступлении всех сил с Украины из-за "решительного послания" от принца Уильяма», — поиронизировал Боуз.

Британского принца заметили на базе НАТО в Эстонии возле российской границы, где он прокатился на танке. Наследник престола объяснил, что цель его визита заключалась в том, чтобы «продемонстрировать поддержку Эстонии в то время, как она, находясь в опасной близости от России, размещает у себя войска НАТО и принимает украинских беженцев».

Австралийская газета The Daily Telegraph позднее написала, что своей поездкой в Эстонию Уильям «посылает [президенту России Владимиру] Путину решительный сигнал».

Реагируя на это, депутат Госдумы Дмитрий Новиков посоветовал принцу не бряцать оружием около российских границ. «Принцу, который живет за счет налогоплательщиков своей страны, лучше бы позаботиться об имидже государства, который заметно испорчен в силу колониальной политики, проводившейся многие годы», — заметил парламентарий. По мнению Новикова, демонстрация агрессивных намерений в адрес России не в интересах британской короны.

Вот это да!
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