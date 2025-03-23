Директор ЗАЭС Черничук: Нужно быть готовым к провокациям со стороны Киева

К обещаниям киевского режима нет доверия, поэтому нужно быть готовыми к провокации со стороны Украины. Об этом заявил ТАСС директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрий Черничук.

По его словам, Владимир Зеленский давно исчерпал кредит доверия, поэтому не следует полностью полагаться на соблюдение им достигнутых договоренностей с Россией по вопросу отказа от нанесения ударов по объектам энергетики в течение 30 дней. Черничук не исключил вероятности провокаций и диверсий.

Вместе с тем он уверен, что Зеленскому придется выполнять эти договоренности в силу совокупности внешних факторов, если они будут взаимовыгодны для больших игроков политики — России и США.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся 18 марта, обсудили ситуацию на Украине. Президент России тогда согласился с предложением Трампа об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Краснодарском крае, там начался пожар.