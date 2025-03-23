Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 23 марта 2025Бывший СССР

Названа стоимость перевода в тыл ВСУ

РИА Новости: Офицеры ВСУ требуют 35 тысяч долларов за перевод в тыл
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Перевод с передовой в тыл может обойтись солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 35 тысяч долларов. Такую стоимость перевода с передовой назвали РИА Новости источники в украинской подполье.

«Командование 100-й отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы командование требует с военнослужащего 35 тысяч долларов», — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что конкретно в этой мехбригаде процветает коррупция. В частности, офицерами установлены расценки практически на все — от отпуска до права не участвовать в боях на передовой.

Тем временем разгром ВСУ в Курской области заставил многих украинцев потребовать объяснений от властей в логичности этой операции. Отступление украинских войск из Суджи вызвало вопросы и углубило общественный раскол в вопросе выгоды от вторжения.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

    Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

    Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

    В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше