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01:50, 23 марта 2025Бывший СССР

Украинцы задались вопросами после краха ВСУ в Курской области

Reuters: Украинцы задались вопросами к властям после краха ВСУ в Курской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области заставил многих украинцев потребовать объяснений от властей в логичности этой операции. Об этом сообщает Reuters.

Пехотинец Алексей Дешевый в разговоре с агентством отметил, что «Киев вообще не должен был начинать эту операцию».

Как материале подчеркивается, что отступление украинских войск из Суджи вызвало вопросы и углубило общественный раскол в вопросе выгоды от вторжения.

Ранее стало известно, что в ВСУ мобилизованным солдатам угрожают репрессиями за отступление из Курской области.

Тем не менее на данный момент отход ВСУ из Курской области все равно продолжается. 21 марта Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов региона. Речь идет о селах Гоголевка и Горналь, а также хуторе Олешня.

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