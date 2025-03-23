Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

ЦБ РФ: Дропперы делятся на заливщиков, транзитников и обнальщиков

Дропперы, помогающие мошенникам воровать деньги у россиян, делятся на три типа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Центробанка (ЦБ РФ), речь идет о заливщиках, транзитниках и обнальщиках.

Заливщиками в Банке России называют тех пособников мошенников, которые с помощью банкоматов отправляют на различные счета средства, полученные от курьеров, забравших эти деньги у жертв. Далее в дело вступают транзитники, получающие эти суммы на свои счета и переводящие дальше по полученным от кураторов реквизитам. Наконец, обнальщики после поступления денег снимают их со своих карт, после чего или передают другим курьерам, или самостоятельно доставляют в другие регионы страны.

Кроме того, в Центробанке назвали две дополнительные характеристики, которыми наделяют дропперов: разводные и неразводные. По данным регулятора, люди первого типа не знают, в каких схемах они принимают участие. Вторые же занимаются мошенничеством сознательно и целенаправленно.

Ранее в Москве проходившая по улице женщина спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Россиянка увидела, как пожилая женщина ожидает машину с большой сумкой в руках и разговаривает по телефону. Прохожая обратилась к пенсионерке и вызвала полицию.