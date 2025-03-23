Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

Эксперт Роскачества Спеценко: Ошибки в хранении продуктов грозят отравлением

Ошибки в хранении продуктов могут привести не только к их быстрой порче, но и к риску пищевых отравлений, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Основные правила безопасного хранения еды в домашних условиях специалист перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Хранение продуктов при правильной температуре — залог их свежести. Холодильник должен работать на температуре от нуля до плюс четырех градусов, чтобы предотвратить размножение бактерий. Замороженные продукты стоит хранить при температуре минус 18 градусов или ниже. Размороженную еду не стоит заново замораживать, если она уже была разморожена при комнатной температуре», — напомнила Спеценко.

Также специалист отметила, что важно делить продукты на категории и соблюдать правила товарного соседства.

«Свежие овощи и фрукты следует хранить отдельно от мяса и рыбы, так как эти продукты имеют разную биологию и, как следствие, при совместном хранении могут обсеменить друг друга патогенными микроорганизмами. Мясо и рыба могут нести одни инфекции, но в последующем термически обработаться, тем самым будут безопасными, а фрукты и овощи, не проходящие термическую обработку, зачастую могут быть источниками острых кишечных заболеваний», — объяснила она.

Мясо и рыбу лучше размещать на нижней полке холодильника в герметичных контейнерах. Молочные продукты лучше хранить на полках, а не в дверцах холодильника. Сухие продукты, например, крупы и макароны, также лучше держать в герметичных контейнерах в сухом и темном месте, чтобы защитить их от влаги и прямых солнечных лучей Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Кроме того, Спеценко напомнила, что следует регулярно проверять сроки годности продуктов. Также она добавила, что необходимо внимательно читать информацию, заявленную производителем на этикетке, соблюдать условия хранения.

«Кроме того, важно не перегружать холодильник и убедиться, что воздух может свободно циркулировать. В противном случае температура будет неравномерной, а продукты могут испортиться быстрее», — заключила специалист.

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