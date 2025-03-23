Попытки Запада уничтожить Россию назвали немыслимыми

Бразильский дипломат Аморим назвал немыслимыми попытки Запада уничтожить Россию

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что заявления политиков из стран Запада о желании «уничтожить Россию» — немыслимы. Об этом он сообщил в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Аморим назвал немыслимыми попытки Запада уничтожить Россию и указал, что попытки добиться этой цели грозят катастрофой. По его мнению, Москва служит гарантом стабильности для мира и Европы.

По мнению дипломата, странам Евросоюза однажды придется отказаться от идеи об угрозах безопасности миру со стороны России, поскольку она не соответствует действительности.

«Когда я слышу заявления о том, что у России есть стремление к экспансии на уровне ДНК, я задумываюсь: разве не Наполеон [Бонапарт] вторгся в Россию в 1812 году? Или все было наоборот?» — задумался он.

Ранее Аморим сообщил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом. У него состоится двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.