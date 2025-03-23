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23:50, 23 марта 2025Мир

Попытки Запада уничтожить Россию назвали немыслимыми

Бразильский дипломат Аморим назвал немыслимыми попытки Запада уничтожить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что заявления политиков из стран Запада о желании «уничтожить Россию» — немыслимы. Об этом он сообщил в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Аморим назвал немыслимыми попытки Запада уничтожить Россию и указал, что попытки добиться этой цели грозят катастрофой. По его мнению, Москва служит гарантом стабильности для мира и Европы.

По мнению дипломата, странам Евросоюза однажды придется отказаться от идеи об угрозах безопасности миру со стороны России, поскольку она не соответствует действительности.

«Когда я слышу заявления о том, что у России есть стремление к экспансии на уровне ДНК, я задумываюсь: разве не Наполеон [Бонапарт] вторгся в Россию в 1812 году? Или все было наоборот?» — задумался он.

Ранее Аморим сообщил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом. У него состоится двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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