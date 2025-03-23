Президент Бразилии посетит Россию

Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Россию с визитом. Об этом сообщил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

Аморим уточнил что Лула да Силва приедет в Россию в мае. У главы Бразилии состоится двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что лидеры стран-участниц СНГ приедут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в 2025 году. Председатель КНР Си Цзиньпин также заявлял, что приедет в Россию.