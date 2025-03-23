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09:21, 23 марта 2025Мир

Президент Чехии назвал условие отправки военных на Украину

Павел: Если Европа отправит миротворцев на Украину, Чехия будет среди них
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Чехия готова направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. Об этом заявил президент Петр Павел в интервью «Европейской правде».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — назвал он условие отправки военных.

Ранее итальянская газета La Repubblica писала, что на Западе обсуждают возможность отправки на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии, допустили в публикации. При этом, согласно обсуждаемому плану, второй контингент будет состоять из так называемой «коалиции желающих», то есть части стран НАТО.

До этого газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании сообщала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек. Указывалось, что основную часть контингента могут предоставить Франция и Великобритания, но британский премьер-министр Кир Стармер заручился поддержкой «значительно большего числа» стран.

Вот это да!
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