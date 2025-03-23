Пушилин заявил о продвижении России по всему фронту в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России продвигаются по всему фронту в Донбассе. Об этом заявил руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо», — сказал Пушилин на видеозаписи.

В воскресенье, 23 марта, Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Срибное в ДНР. Взять его под контроль удалось решительными действиям группировки «Центр».

До этого Пушилин сообщал о продвижении армии России на двух направлениях в ДНР. Речь идет о северско-соледарском направлении и о краснолиманском направлении.