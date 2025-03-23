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13:02, 23 марта 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 500 военных и 4 бронемашины в зоне группировки Центр
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировки «Центр» составили свыше 500 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

Противник потерял свыше 500 военных, четыре бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в числе которых французская Caesar.

Подразделения «Центр» поразили три механизированные, егерскую, четыре штурмовые бригады, штурмовой полк ВСУ, центр сил спецопераций «Восток» и две бригады нацгвардии в нескольких районах ДНР, в том числе у Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки.

В ведомстве добавили, что Российская армия нанесла удары по аэродромной инфраструктуре Украины.

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