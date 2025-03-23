Минобороны РФ: ВСУ потеряли 500 военных и 4 бронемашины в зоне группировки Центр

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировки «Центр» составили свыше 500 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

Противник потерял свыше 500 военных, четыре бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в числе которых французская Caesar.

Подразделения «Центр» поразили три механизированные, егерскую, четыре штурмовые бригады, штурмовой полк ВСУ, центр сил спецопераций «Восток» и две бригады нацгвардии в нескольких районах ДНР, в том числе у Миролюбовки, Зверево, Троицкого, Красноармейска, Котлино, Новопавловки, Удачного и Новосергеевки.

В ведомстве добавили, что Российская армия нанесла удары по аэродромной инфраструктуре Украины.