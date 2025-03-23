Россия нанесла удары по аэродромной инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по аэродромной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносила армейская авиация и артиллерия. Под удар также попали центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цеха их производства и места их хранения.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 224 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции. Также российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донецкой народной республике (ДНР).

22 марта Минобороны сообщали, что ВС России поразили военные объекты Украины, склады боеприпасов и скопления живой силы в 135 районах боевых действий.