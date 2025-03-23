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07:19, 23 марта 2025Экономика

Россия сократила экспорт каменного угля в Южную Корею

Россия сократила экспорт каменного угля в Южную Корею до минимума
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поставки каменного угля в Южную Корею из России уменьшились до минимальных значений за последние четыре года. Об этом свидетельствуют данные корейской статслужбы, передает РИА Новости.

Согласно статистике, в феврале страна импортировала каменный уголь на 112,2 миллиона долларов. Это значение стало минимальным с февраля 2021 года, когда страна закупила уголь на 99,7 миллиона долларов. Отмечается, что в годовом выражении объем закупок сократился в 2,3 раза.

Россия входит в четверку поставщиков каменного угля для Южной Кореи. Больше всего страна закупает этот ресурс в Австралии (280,2 миллиона долларов), Индонезии (230,3 миллиона долларов) и Колумбии (126,9 миллиона долларов).

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года товарооборот России и Южной Кореи сократился на 24 процента в сравнении с показателем за 2023-й, опустившись до отметки в 11,4 миллиарда долларов в денежном выражении.

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