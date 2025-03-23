Российские военные скрытно зашли в тыл ВСУ на донецком направлении и взяли пленных

RT: Российские военные скрытно зашли в тыл ВСУ на донецком направлении

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России скрытно зашли в тыл украинских военных на донецком направлении и взяли пленных. Об этом сообщил военкор RT Максим аль-Тури со ссылкой на штурмовиков группировки войск «Юг».

По их заявлению, во время операции российским военным удалось уничтожить шесть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще четыре человека сдались в плен, одного из них минометным огнем ликвидировали его же сослуживцы.

В воскресенье, 23 марта, ВС России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Донецкой народной республике (ДНР) — над Срибным. Взять его под контроль удалось решительными действиями военных группировки войск «Центр».

12 марта сообщалось, что населенный пункт Днепроэнергия в ДНР перешел под контроль России. Установить над ним контроль удалось группировке войск «Восток».