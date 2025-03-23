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02:19, 23 марта 2025Россия

Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Также авиация и артиллерия нанесли удары по украинской армии в районах 18 населенных пунктов в Сумской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России сбили средствами противовоздушной обороны истребитель МиГ-29 ВСУ. Дополнительных подробностей о районе поражения самолета пока не сообщается. Также были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

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