Россиян предупредили об опасности весенних гроз для роутеров

Физик Буряков предупредил об опасности весенних гроз для роутеров

С приходом весны чаще возникают грозы, которые помимо очевидной угрозы для людей могут нанести серьезный ущерб домашней электронике, включая роутеры и другое сетевое оборудование, сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. Об опасности природного явления для техники он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Молнии могут создавать мощные электромагнитные импульсы, которые распространяются по электрическим линиям и кабелям, рассказал физик.

«Когда молния ударяет в линию электропередачи или даже рядом с домом, она вызывает резкий скачок напряжения, который может пройти как через электросеть, так и через кабель Ethernet или телефонную линию, к которой подключены роутеры и другие сетевые устройства. Согласно статистике, наиболее распространенным путем повреждения роутеров является именно сетевой интернет-кабель, подключенный к WAN-порту, особенно при неправильной прокладке кабелей, не защищенных от молний», — поделился он.

По словам эксперта, воздействие молнии может происходить через несколько механизмов: прямое попадание в линии, электромагнитное и электростатическое воздействие от разрядов поблизости, а также гальваническое воздействие через систему заземления. Внезапный всплеск энергии способен перегреть компоненты роутера, вывести из строя микросхемы и даже полностью уничтожить устройство.

Иногда последствия повреждения не так очевидны: роутер продолжает функционировать, но теряет стабильность связи, ухудшается скорость передачи данных или возникают частые сбои, отметил он.

«Для защиты своего роутера и другого сетевого оборудования от воздействия молний эксперты рекомендуют при приближении грозы отключить роутер от розетки и отсоединить все кабели: Ethernet, телефонные линии. Следует использовать специализированные устройства защиты от перенапряжения, например Ethernet Surge Protector, которые помогают разрывать цепь до того, как перенапряжение достигнет оборудования. Экранированные кабели и разъемы RJ45 с заземлением могут выдерживать прохождение сильного тока, рассеивая его на землю и защищая подключенные устройства», — заключил Буряков.

Ранее эксперты магазинов электроники рассказали, как усилить интернет-сигнал на даче. Повысить скорость, по их словам, можно, установив дополнительную внешнюю антенну в направлении ближайшей вышки. Также от плохой связи избавит mesh-система. Еще один доступный вариант — поставить маршрутизаторы с сим-картой и возможностью подключения внешних антенн.

