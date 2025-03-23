Собчак покинула Россию после проигранного суда

Собчак улетела в Шанхай после проигранного на ₽1 млн суда

Журналистка и блогер Ксения Собчак покинула Россию после того, как проиграла суд и на один миллион рублей. Об этом теледива сообщила в своем Telegram-канале.

«Приземлилась в Шанхае — аэропорт впечатления не производит, а вот скорость привоза багажа — да!» — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что суд обязал компанию «Манила», которая принадлежит ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, выплатить один миллион рублей предпринимательнице Вере Абель за использование чужого товарного знака. Также с нее взыскали госпошлину и штраф за каждый день просрочки исполнения решения.