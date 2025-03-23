Стали известны потери ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных при наступлении ВС РФ под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Отмечается, что свыше 30 человек сдались в плен. Кроме того, Украина потеряла 14 танков, 25 боевых машин пехоты, 29 минометов, 30 бронетранспортеров, 50 артиллерийских орудий, 69 боевых бронированных машин и 169 автомобилей.

Помимо этого, ВСУ лишились двух станций контрбатарейной борьбы, двух самоходных артиллерийские установки Paladin производства США, восьми складов боеприпасов, 53 пунктов управления беспилотниками, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Ранее стало известно, что в ВСУ мобилизованным солдатам угрожают репрессиями за отступление из Курской области.