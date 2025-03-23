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20:45, 23 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об угрозе госпереворота на Украине

Политолог Вакаров: На Украине растет вероятность госпереворота
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Chuzavkov / Reuters

На фоне разговоров о грядущем заключении мирного соглашения на Украине растет вероятность госпереворота, во главе которого могут оказаться ультраправые группировки. Об этом в беседе с aif.ru сообщил политолог Василий Вакаров.

По словам эксперта, неонацисты не поддерживают идею перемирия с Москвой. По его мнению, любые уступки со стороны киевских властей в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут спровоцировать волну недовольства среди ультраправых.

«Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — заметил Вакаров. Он добавил, что для свержения действующей власти радикалы должны обладать единым координационным центром и внешней поддержкой, чего у неонацистов просто нет.

Ранее на Западе заявили о невозможности наступления мира при нынешнем главе Украины Владимире Зеленском. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заметил, что Вашингтон начинает понимать этот факт.

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