Трампа обвинили во лжи во время последнего выступления

CNN: Трамп сделал не менее 9 ложных заявлений во время последнего выступления

Президент США Дональд Трамп сделал не менее девяти ложных заявлений во время общения с журналистами в Овальном кабинете в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что речь идет о завышенных цифрах по ключевым вопросам, включая результаты выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года, помощь Киеву, миграцию и торговые дефициты с КНР и Канадой. Американский лидер заявил, что на выборах набрал «немногим более 80 миллионов голосов». Однако, как отметили телекомпании, официальные результаты показывают, что за политика проголосовали около 77,3 миллиона избирателей.

Кроме того, американский лидер утверждал, что дефицит торговли Соединенных Штатов с Китаем превысил один триллион долларов, но на самом деле этот показатель достигал 263,3 миллиарда долларов в прошлом году. Отмечается, что похожие искажения касались и Канады, где реальный дефицит составлял 35,7 миллиарда доллара, а не 200 миллиардов долларов, как отмечал глава Белого дома.

Ранее Трампа обвинили в подрыве позиций Украины. По данным Business Insider, администрация президента США поставила Киев в сложное положение, ограничив поддержку перед переговорами по прекращению боевых действий.