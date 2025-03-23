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18:31, 23 марта 2025Мир

В Германии захотели назло США поддержать конфликт на Украине

Депутат АдГ Вайель: Мерц назло США поддержит продолжение украинского конфликта
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц может назло США поддержать продолжение конфликта на Украине, в то же время Берлин и другие представители еврозоны вряд ли окажут большое влияние на мирные переговоры. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.

Во время последних дебатов Мерц выступил с заявлением о том, что Москва якобы ведет войну против Европы и ФРГ.

«Фридрих Мерц и ХДС (Христианский демократический союз — прим. «Ленты.ру») решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если [президент США Дональд] Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот», — высказал свое предположение представитель АдГ.

При этом Вайель напомнил, что Европа серьезно зависима от США уже долгие годы, так что маловероятно, что позиция европейских государств будет иметь вес в мирном урегулировании на Украине, организованном Штатами.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о дурной кончине будущего канцлера ФРГ. Он заметил, что Фридрих Мерц врет, как пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс.

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