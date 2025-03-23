В Киеве сообщили о списке готовых отправить миротворцев на Украину стран

Тихий: Список стран, готовых отправить миротворцев на Украину, уже сформирован

Список стран, готовых разместить военный контингент на Украине после окончания боевых действий, уже сформирован. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время проходят встречи на уровне глав генеральных штабов, где обсуждаются «конкретные цифры, места дислокации, условия и другие аспекты». «Мы осознаем, что для достижения этой цели необходимо продвигать мирный процесс», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения иностранных военных на Украине необходимо проработать. По его словам, есть страны, готовые разместить своих солдат.