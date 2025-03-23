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00:47, 23 марта 2025Бывший СССР

В Киеве сообщили о списке готовых отправить миротворцев на Украину стран

Тихий: Список стран, готовых отправить миротворцев на Украину, уже сформирован
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Список стран, готовых разместить военный контингент на Украине после окончания боевых действий, уже сформирован. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, в настоящее время проходят встречи на уровне глав генеральных штабов, где обсуждаются «конкретные цифры, места дислокации, условия и другие аспекты». «Мы осознаем, что для достижения этой цели необходимо продвигать мирный процесс», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения иностранных военных на Украине необходимо проработать. По его словам, есть страны, готовые разместить своих солдат.

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