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14:16, 23 марта 2025Мир

В Кремле оценили потенциал сотрудничества России и США

Песков: в Кремле видят большой потенциал для сотрудничества России и США
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Кремле видят большой потенциал для сотрудничества Москвы и Вашингтона, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину передает РИА Новости.

«Мы действительно считаем, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях трудно переоценить между нашими двумя странами», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что стороны могут в чем-то не соглашаться. Готовность к сотрудничеству не говорит о том, что страны должны лишать себя взаимной выгоды.

Ранее Песков заявлял, что президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп доверяют друг другу. Он указал на то, что за время работы предыдущих администраций США «многое в российско-американских отношениях было испорчено», поэтому потребуется время на восстановление связей Москвы и Вашингтона.

ЖЗЛ
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