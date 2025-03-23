В Кремле оценили потенциал сотрудничества России и США

Песков: в Кремле видят большой потенциал для сотрудничества России и США

В Кремле видят большой потенциал для сотрудничества Москвы и Вашингтона, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину передает РИА Новости.

«Мы действительно считаем, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях трудно переоценить между нашими двумя странами», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что стороны могут в чем-то не соглашаться. Готовность к сотрудничеству не говорит о том, что страны должны лишать себя взаимной выгоды.

Ранее Песков заявлял, что президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп доверяют друг другу. Он указал на то, что за время работы предыдущих администраций США «многое в российско-американских отношениях было испорчено», поэтому потребуется время на восстановление связей Москвы и Вашингтона.