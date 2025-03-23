В Кремле предрекли приход заинтересованных в мире политиков в Европу

Песков: Рано или поздно в Европу придут заинтересованные в мире политики

Рано или поздно в Европу придут политики, которые заинтересованы в мире и добрососедских отношениях с Россией, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в его Telegram-канале.

«Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией», — указал Песков.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который отмечал, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских элит.

Пресс-секретарь президента ранее констатировал, что Европа находится в непростом положении из-за изменения риторики США. По его словам, из-за действий Вашингтона Европа вынуждена выходить из зоны комфорта агрессивным способом.