В Кремле заявили о непростом положении Европы

Песков: ЕС находится в непростом положении, он все время был под защитой США

Европа находится в непростом положении из-за изменения риторики США, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, оно опубликовано в его Telegram-канале.

«Они [Европа] же все время, скажем так, были за пазухой у дядюшки Сэма, но сейчас в городе другой шериф. И новый шериф им говорит: "Я все буду делать, но вы оплачивайте"», — объяснил Песков.

Он добавил, что из-за действий США Европа вынуждена выходить из зоны комфорта агрессивным способом.

Ранее Песков заявлял, что в Кремле видят большой потенциал для сотрудничества Москвы и Вашингтона. При этом Песков подчеркнул, что стороны могут в чем-то не соглашаться. Готовность к сотрудничеству не говорит о том, что страны должны лишать себя взаимной выгоды.