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17:26, 23 марта 2025Бывший СССР

В Раде сообщили о превращении казино на Украине в госуслугу

Нардеп Дубинский: Киев запускает госплатформу для казино
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Free Walking Tour Salzburg / Unsplash

Киевские власти запускают госплатформу азартных игр без ограничений, которые присутствуют в игорном бизнесе европейских стран. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он заметил, что впервые азартные игры будут законно считаться госуслугой. Открытием казино займется не сторонний бизнес, а само государство.

«В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены — с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платежеспособности, — на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора», — заявил народный депутат.

Дубинской добавил, что в итоге Украина не упраздняет запрещенную систему, «а перехватывает ее».

Ранее сообщалось о том, что на Украине создали агентство по контролю за игорным бизнесом. Ему дали название «ПлейСити».

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