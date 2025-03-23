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09:48, 23 марта 2025Силовые структуры

В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

СК расследует поджоги домов и расстрелы мирных жителей в Курской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следственный комитет России расследует данные о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенных ими на территории Курской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расправах над мирными жителями в Курской области украинскими бойцами, отметила Петренко. Она добавила, что следователи СК берут показания в том числе у пострадавших жителей Суджи.

По словам представителя СК, сведения о мародерстве и поджогах домов, в которых находились люди, датированы январем и февралем 2025 года. Помимо этого, солдаты ВСУ, как утверждается, целенаправленно обстреливали жилые строения в Судже, из-за чего некоторые из них были разрушены.

Ранее жительница Казачьей Локни Курской области, находившейся под оккупацией ВСУ, рассказала о случаях мародерства в селе. По ее словам, преступники вывозили из домов раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины и другую технику.

Вот это да!
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