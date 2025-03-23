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13:14, 23 марта 2025Мир

Вице-премьер Сербии обвинил глубинное государство в организации протестов

Вице-премьер Вулин: Протесты в Сербии организуют заговорщики против Трампа в США
Ольга Коровина

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что организаторами протестов в стране являются заговорщики против президента Дональда Трампа в США. Его комментарий приводит ТАСС.

«Цветную революцию в Сербии организовало "глубинное государство" США и несколько европейских разведывательных служб», — пояснил вице-премьер. По его словам, речь идет о тех же заговорщиках, которые предпринимают попытки сорвать мирные инициативы Трампа.

15 марта сообщалось, что около миллиона протестующих вышли на улицы сербского Белграда. Поводом для протестов в стране стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. При этом Вулин выразил сомнения в социальной подоплеке протестов.

Ранее Вулин заявил, что власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, однако там нет никого, кто выступает за диалог.

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