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20:06, 23 марта 2025Мир

Власти Турции опровергли слухи о назначении доверенного лица в мэрию Стамбула

Администрация Эрдогана опровергла назначение доверенного лица на место Имамоглу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Администрация действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о якобы назначении доверенного лица в мэрию Стамбула на фоне ареста мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Было подчеркнуто, что заместителя мэра выберут на муниципальных собраниях Стамбула и Бейликдюзю, которые состоятся в будущую среду, 26 марта.

«Появившееся в некоторых социальных сетях сообщение о том, что "в столичном муниципалитете Стамбула назначено доверенное лицо", не соответствует действительности», — заметили представители Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Мэра Стамбула арестовали в воскресенье, 23 марта. Его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со статьей 127 Конституции Турции.

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