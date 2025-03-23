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21:34, 23 марта 2025Экономика

Жильцы домов ПИК потребовали проверить директора провайдера после отключений интернета

Shot: Жильцы ПИК требуют проверить директора Lovit Ляхову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Жильцы многоэтажных домов ПИК потребовали проверить директора компании-провайдера Lovit Марию Ляхову после отключений интернета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что Ляхова совмещает руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИК, она является директором департамента коммерческой недвижимости. Этим может объясняться то, что собственники не могли воспользоваться услугами других компаний по более доступным тарифам.

Разозленные отсутствием интернета жители написали более 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Люди жаловались, что ПИК при сдаче жилых комплексов и эксплуатацию заключает договоры только с интернет-провайдером Lovit, который не всегда предоставляет качественные услуги.

23 марта сообщалось, что жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК третьи сутки жалуются на перебои в работе домашнего интернета. В частности, некоторые не могли попасть домой из-за сбоев «умного домофона», у которого не подключалось приложение и не срабатывал код.

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