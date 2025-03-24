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07:01, 24 марта 2025Ценности

22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Gómez-Maestre / Vogue

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Vogue. Материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 22-летняя манекенщица позировала, лежа на спине на пляже. Она предстала перед камерой в прозрачном черном платье бренда Isabel Marant без бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Также наследница знаменитости надела серебристые босоножки на каблуках Vivienne Westwood и маску на глаза.

Кроме того, Мосс запечатлели на фоне моря в зеленом бра-топе и синей юбке со складками Prada, а также в прозрачном вязаном макси-платье розового оттенка и нижнем белье Alaia.

Ранее в марте 51-летняя Кейт Мосс обнажила грудь на показе в рамках Недели моды в Париже.

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