22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь для журнала

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Vogue. Материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 22-летняя манекенщица позировала, лежа на спине на пляже. Она предстала перед камерой в прозрачном черном платье бренда Isabel Marant без бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Также наследница знаменитости надела серебристые босоножки на каблуках Vivienne Westwood и маску на глаза.

Кроме того, Мосс запечатлели на фоне моря в зеленом бра-топе и синей юбке со складками Prada, а также в прозрачном вязаном макси-платье розового оттенка и нижнем белье Alaia.

Ранее в марте 51-летняя Кейт Мосс обнажила грудь на показе в рамках Недели моды в Париже.