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11:36, 24 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали дополнить указ о выплатах беременным школьницам одном регионе России

Депутат Останина призвала внести правку в указ о выплатах беременным школьницам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова о выплатах в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам не является мерой поощрения беременности в подростковом возрасте, объяснила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвала дополнить документ пояснением о том, что подобные выплаты являются исключительными и не означают поощрения властями ранней беременности.

Ранее Клычков подписал указ, обязывающий местные власти выплачивать школьницам до 100 тысяч рублей в случае их беременности и родов. Документ вносит изменения в указ от декабря 2024 года, согласно которому выплаты в размере до 100 тысяч рублей предоставлялись только студенткам очного отделения колледжей и вузов.

«Сам указ губернатора гораздо шире: речь идет не только о беременных школьницах, но и о беременных студентках. Если раньше выплата полагалась только студенткам вузов, то теперь выплаты могут получать и студентки организаций среднего профессионального образования. Данная мера исключительная. (...) Ничего хорошего в этом (ранней беременности — прим. «Ленты.ру») нет, это не означает, что губернатор это поощряет, но этим указом он наделяет свои финансовые органы правом давать 100 тысяч рублей в том числе и семье, в которой родился еще один ребенок. Это, по сути, еще один ребенок для родителей, воспитывающих школьницу», — объяснила Останина.

Эта мера не является мотиватором, чтобы школьницы рожали детей. (...) В указ надо внести небольшую поправку о том, что эта мера вынужденная, исключительная, но она ни в коей мере не является мотивирующий и поощрительной, чтобы наши несовершеннолетние рожали детей

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

В конце декабря прошлого года в Ульяновской области беременным студенткам решили платить по 200 тысяч рублей с 2025 года. Воспользоваться мерой смогут студентки вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию и имеющие срок беременности не менее 22 недель.

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