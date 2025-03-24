Акции японских ресторанов обрушились из-за крысы в супе

Bloomberg: Акции японских ресторанов Sukiya упали на 7,1 % из-за крысы в супе

Акции компании Zensho Holdings, управляющей сетью японских ресторанов Sukiya, упали на 7,1 процента из-за крысы в мисо-супе. Об этом сообщает Bloomberg.

Ценные бумаги холдинга начали рушиться после того, как один из посетителей ресторана обнаружил в своей тарелке крысу. Фотографию блюда с грызуном опубликовала газета South China Morning Post. На минимуме акции падали до 7918 иен (52,96 доллара).

В Sukiya подтвердили факт инцидента и заявили, что животное попало в суп во время приготовления блюд в филиале в Тоттори, на западе Японии, 21 января и что персонал не заметил его перед подачей. Представители сети пообещали, что усилят меры гигиены и повинились, что не сообщили об инциденте раньше.

«В результате многие клиенты почувствовали тревогу и беспокойство», — говорится в сообщении.

Сеть популярных ресторанов Sukiya — насчитывает порядка двух тысяч заведений в Японии. Они специализируются на подаче гюдона — традиционного японского блюда из говядины, лука и риса, тушенных в сладком соусе.

В феврале женщина из Таиланда внезапно обнаружила у себя на кухне гигантскую смертельно ядовитую змею. 55-летняя жительница деревни в провинции Чумпхон по имени Джиравана во время обеда заметила четырехметровую королевскую кобру. Она тут же уронила тарелку и выбежала из помещения. Прибывшие спасатели нашли восьмикилограммовую змею под газовой плитой — она свернулась в клубок среди посуды.