Женщина нашла на кухне гигантскую смертельно ядовитую змею

Жительница Таиланда обнаружила на кухне четырехметровую королевскую кобру

Женщина из Таиланда внезапно обнаружила у себя на кухне гигантскую смертельно ядовитую змею. Об этом пишет The Thaiger.

55-летняя жительница деревни в провинции Чумпхон по имени Джиравана сильно испугалась, когда во время обеда заметила у себя дома четырехметровую королевскую кобру. Она тут же уронила тарелку и выбежала из помещения. Успокоившись, она позвонила в службу спасения.

Прибывшие спасатели нашли восьмикилограммовую змею под газовой плитой — она свернулась в клубок среди посуды. Змею поймали, теперь ее планируют выпустить обратно в дикую природу. Джиравана, живущая рядом с лесом, упомянула, что несколькими днями ранее в дом уже забиралась змея, но она была куда меньше. Предположительно, кобра спустилась с горы в поисках воды.

Королевская кобра является самой крупной ядовитой змеей в мире. Ее яд блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Его силы и объема хватает, чтобы вызвать летальный исход у человека за 15 минут уже после первого полноценного укуса.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина поймал и вытащил из воды огромного питона. Индиец спрыгнул с моста в реку, чтобы поймать змею.