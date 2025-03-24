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11:12, 24 марта 2025Экономика

Автобусы пропали с карт в Подмосковье из-за хакерской атаки

В Подмосковье автобусы Мострансавто пропали с карт из-за хакерской атаки
Мария Черкасова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Карты Подмосковья перестали отображать автобусы в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

«На "Яндекс.Картах" и в транспорте Подмосковья наши автобусы могут не отображаться. Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться. Как восстановим, сообщу», — написал он.

С расписанием общественного транспорта можно ознакомиться на сайте компании.

Ранее эксперт оценил вероятность хакерских атак на лифты в России. Технический директор IT-направления компании МТС Николай Фомин уверен, что риски захвата лифтов или систем доступа в «умных» домах минимальны. По его словам, все возможные киберриски изначально учтены в госстандарте. При этом в случае с «умными» квартирами ответственность за безопасность систем лежит на собственнике, а не на застройщике, как в случае с лифтами. Хозяевам такого жилья рекомендуется своевременно обновлять прошивку и программное обеспечение устройств.

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