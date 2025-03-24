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19:35, 24 марта 2025Экономика

Банки Казахстана испугались сотрудничества их клиентов с Россией

RTVI: В Казахстане банки стали требовать у клиентов отказа от торговли с Россией
Кирилл Луцюк

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Коммерческие банки Казахстана проявили избыточные опасения, пытаясь убедиться в том, что их клиенты не сотрудничают с Россией. Такие разъяснения дал руководитель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в ответ на запрос местных депутатов. Главу регулятора процитировало RTVI.

Оказалось, что парламентарии призвали Нацбанк республики прокомментировать новости о том, что казахстанские кредитные организации стали требовать от своих клиентов «гарантийные письма об отказе экспорта готовой продукции в Россию, под угрозой закрытия кредитных линий». Тем же, кто наладил деловые связи с российскими партнерами, банки отказывают в кредитовании и проведении платежей.

По словам Сулейменова, когда совершается операция, связанная с ограничениями, то велик риск вторичных санкций даже если участники той или иной сделки не включены в рестрикционные списки. Полностью исключить такое развитие событий невозможно.

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Регулятор подчеркнул, что вопросы нужно решать с учетом гражданского законодательства, а также коммерческих взаимоотношений конкретного банка и его клиента.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года резко ухудшились условия проведения платежей российских предпринимателей через банки Казахстана. В некоторых ситуация они проходят с задержкой до двух месяцев. Если сравнивать с июлем, то средний срок ожидания увеличился на 24 процента.

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