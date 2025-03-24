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00:15, 24 марта 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыты масштабы теневого рынка уколов красоты в России

Доля нелегальных препаратов в инъекционной косметологии в России достигает 55%
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Доля препаратов, нелегально применяемых в инъекционной косметологии в России, достигает 55 процентов, а общий оборот незаконной продукции превышает 10 миллиардов рублей. О процветании теневого рынка уколов красоты «Ленте.ру» рассказала директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

По ее словам, основной объем нелегальных инъекций приходится на гели-филлеры для создания объема, биоревитализанты, используемые для повышения эластичности кожи, а также лекарственные препараты из категории ботулотоксинов и анестетиков. Эксперт подчеркнула, что профессия косметолога получила официальный статус лишь в 2009 году, а в 1990-х года не регулировалась. В результате даже после того, как использование инъекционных препаратов и медицинских изделий было ограничено лицензированными медицинскими учреждениями, устоявшаяся практика оказания услуг в нелицензированных местах привела к распространению контрафакта и подделок.

«Сам по себе серый рынок медизделий и лекарств в первую очередь ориентирован на косметологов, а не на конечного потребителя, — пояснила Гончарова. — Когда мы говорим о косметологии, то покупателями медицинских изделий и лекарственных препаратов являются клиники, салоны либо врачи, то есть это не обычные граждане. Гражданин сталкивается с этой проблемой в рамках услуги, которую проводит косметолог».

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В свою очередь, эксперт аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Ленте.ру», что серый рынок лекарств в России в целом не велик и может достигать максимум трех-четырех процентов. В пример он привел один из самых популярных в нелегальном поле препаратов — «Оземпик», изначально разработанный для лечения диабета, но ставший востребованным в качестве средства для похудения. При общем объеме розничных препаратов российского дженерика в 1,74 миллиона упаковок в год на это лекарство, согласно опросам, приходится около 50-70 тысяч упаковок.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов в разговоре с «Лентой.ру» посоветовал при покупке лекарств нужно в первую очередь обращать внимание на их упаковку, которая должна быть цельной, а также, помимо названия препарата, содержать информацию об активном веществе и его дозировке, серийный номер, штрих-код, срок годности и условия хранения. Он призвал не приобретать такую продукцию у частных лиц и через сомнительные интернет-магазины.

ЖЗЛ
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