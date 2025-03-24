Бойцы СВО обратились к Бастрыкину из-за нападения на соратника Тесака

Бойцы СВО обратились к главе СК Бастрыкину из-за нападения на певца Долганова

Бойцы специальной военной операции (СВО) из подразделения «Эспаньола» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за нападения на певца группы «Русский Стяг» и соратника неонациста Тесака (Максим Марцинкевич, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Евгения Долганова. Об этом сообщается в Telegram-канале бригады.

Как заявили в «Эспаньоле», в подразделении существует мнение, что нападение на Долганова связано с деятельностью воюющего на стоне Украины «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

«Мы глубоко озабочены и ходом расследования по делу (...) В связи с государственной важностью этого дела (...) просим (...) Бастрыкина взять рассмотрение этого дела под (...) личный контроль», — обратились к главе СК бойцы.

Долганов основал «Русский стяг» в 2000-е, когда открыто исповедовал неонацистские убеждения. Группа получила популярность в кругах ультраправых. Музыканты «Русского стяга» сотрудничали как с Тесаком, так и с запрещенными в России организациями. Минимум 15 песен группы попали в список экстремистских материалов.