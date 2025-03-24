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09:00, 24 марта 2025Россия

Число обращающихся к эзотерике россиян выросло почти на треть

РБК: В России выросло число обращающихся к эзотерике людей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В России с 2023 года почти на треть выросло число людей, которые интересуются мистикой и обращаются к экзотерическим практикам. Это следует из исследования Platforma, которое есть в распоряжении РБК.

Если в 2023 году число интересующихся эзотерикой россиян составляло 7,3 миллиона человек, то в 2024 году оно выросло на 30 процентов до 9,5 миллиона человек, следует из агрегированных обезличенных данных.

Исследование показало, что в 2023 году число запросов, которые связаны с обучением гаданию на картах «Таро», в поисковой системе «Яндекс» превысило 21 тысячу. Популярным среди россиян также были приложения для гадания на картах Таро — особенно это фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Аналитики отмечают, что наибольший интерес к эзотерике проявляют люди в возрасте 35-44 лет — они составляют 33 процента аудитории. Еще 26 процентов любителей мистики — россияне в возрасте 45-55 лет. Доля поздних зумеров и миллениалов в возрасте от 25 до 34 лет составляет 19 процентов от всей аудитории. Чаще всего эзотерикой интересуются женщины (54 процента), а не мужчины (46 процентов).

Среди интересующихся эзотерикой больше всего людей имеют средний доход, высокие зарплаты у 28 процентов россиян. Аналитики объясняют всплеск интереса к эзотерике периодами политической нестабильности.

ЖЗЛ
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