Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось

Минздрав Крыма: Число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 43

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму выросло до 43. Об этом сообщил республиканский Минздрав в своем Telegram-канале.

«В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали всего 43 человека. (...) В медицинские организации были доставлены 37 человек, включая 8 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Столкновение рейсового автобуса с зерновозом на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму произошло утром 24 марта. Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Жертвами аварии стали шесть человек.

Затем появилось видео с места ДТП. На кадрах видно искореженный и засыпанный зерном автобус, в котором еще осталась как минимум одна жертва аварии. Далее запечатлены лежащие на обочине без признаков жизни люди с прикрытыми лицами.