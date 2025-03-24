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00:58, 24 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о вызывающем опасения внешнем виде Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не допустили на переговоры Украины и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского снова не допустили на переговоры Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, украинский политик говорит о том, как на переговорах «все идет отлично».

«Но, скорее, все как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — отметил депутат.

Он добавил, что на встрече представители Киева ничего не решали, американская делегация просто указала, где нужно поставить подписи.

Ранее Зеленский назвал конструктивной работу киевской делегации на переговорах в Саудовской Аравии.

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