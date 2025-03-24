Двое взрослых и 12-летняя девочка получили ранения при атаках дронов на российский регион

Врио курского главы Хинштейн: Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ

Три человека — двое взрослых и 12-летняя девочка — пострадали при ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома», — рассказал он.

В ближайшее время пострадавших отправят в Курскую областную больницу, добавил чиновник.

Еще один пострадавший получил минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе. Там дрон ВСУ ударил по территории магазина, где находился 70-летний мирный житель.

Ранее стало известно, что российские военные окружили солдат Вооруженных сил Украины близ таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. Известно, что в окрестностях пропускного пункта ведутся бои, а противник оказывает сопротивление.