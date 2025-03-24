Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:33, 24 марта 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-избранница предпринимателя разместила снимки, на которых предстала в розовых кружевных трусах с высокой посадкой и белом топе.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Поверх упомянутых изделий звезда надела укороченную шубу с капюшоном и шапку-боярку. В качестве обуви она выбрала ярко-розовые остроносые туфли на высоких каблуках.

Ранее в марте экс-возлюбленная российского миллиардера показала фигуру в прозрачном платье. Она позировала на фото в наряде, сквозь который просвечивали трусы-стринги.

    Обсудить
    Последние новости

    Банкоматы по всей России не принимают новые пятитысячные купюры. Почему так происходит и при чем здесь СВО?

    Дачников предупредили об опасности скворечников

    Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

    Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего самолет на пшеничное поле пилота

    Россиянин продал квартиру родственницы во время ее отъезда на учебу

    Делегации России и США после обсуждения Украины ушли на перерыв

    Украинский дрон сбит в небе над Россией

    Под Петербургом лифт с людьми сорвался с 18-го этажа

    Жителей российского региона призвали остаться дома по одной причине

    Врач развеяла миф о сладостях и диабете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше