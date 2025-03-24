Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без штанов

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-избранница предпринимателя разместила снимки, на которых предстала в розовых кружевных трусах с высокой посадкой и белом топе.

Поверх упомянутых изделий звезда надела укороченную шубу с капюшоном и шапку-боярку. В качестве обуви она выбрала ярко-розовые остроносые туфли на высоких каблуках.

Ранее в марте экс-возлюбленная российского миллиардера показала фигуру в прозрачном платье. Она позировала на фото в наряде, сквозь который просвечивали трусы-стринги.