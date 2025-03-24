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15:14, 24 марта 2025Мир

Германия осудила признание Израилем еврейских поселений в Палестине

МИД Германии осудил признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammad Toroktan / Reuters

Министерство иностранных дел ФРГ осуждает признание Израилем еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии. Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, его цитирует РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем это решение. Таким образом продвигается экспансионистская поселенческая политика, которая активно подрывает видение решения о создании двух государств», — сказал немецкий дипломат.

Ранее кабинет министров Израиля официально признал 13 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

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