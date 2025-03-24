Глава МИД страны НАТО посетит Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву 25 марта и обсудит Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 25 марта и обсудит с российскими коллегами ситуацию вокруг мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава ведомства также уточнил, что Венгрия продолжает выступать против вступления Украины в Европейский союз (ЕС), видя в этой перспективе угрозу стабильности для всего сообщества.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия будет и далее выступать против членства Украины в Евросоюзе до решения проблем венгерского национального меньшинства Закарпатья. Он подчеркнул, что с 2015 года Киев не предпринял никаких шагов для решения данного вопроса.