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14:49, 24 марта 2025Россия

Горящую четвертые сутки газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области сняли на видео

Опубликованы кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Пожар на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области сняли на видео. Ролик опубликовали «Известия» в Telegram.

Украинские войска подорвали ГИС «Суджа» около 00:20 мск 21 марта.

На кадрах, предположительно, снятых беспилотником, видно столб пламени. Он вырывается из разрушенных коммуникаций, искореженные фрагменты которых можно заметить на видео.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал подрыв ГИС «Суджа» украинскими войсками. Он обвинил ВСУ в несоблюдении обычаев ведения войны. «Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители — бьют по ним, газораспределительные [станции], по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — сказал генерал.

ЖЗЛ
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