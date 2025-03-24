Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

Daily Mail: Гостья ток-шоу Уотерс вырвала себе семь зубов из-за нехватки денег

Гостья британского ток-шоу Good Morning Britain («Доброе утро, Великобритания») Лейла Уотерс в эфире рассказала, что ей пришлось самостоятельно вырвать себе семь зубов, поскольку она не смогла позволить себе поход к стоматологу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уотерс призналась, что отсутствие зубов ухудшило ее жизнь. «Это влияет на все сферы моей жизни. Я не выхожу на улицу (...) Люди не видят этой стороны, но когда я смотрю на себя в зеркало, этот промежуток в зубах — все, что я вижу», — заявила гостья передачи.

По словам женщины, она пришла на шоу, чтобы донести мыль о том, как важно, чтобы цена на стоматологические услуги и медицинское страхование в Великобритании были доступными.

Ранее известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге. Макколл отметила, что счастлива вернуться на работу и заниматься тем, что она любит.